США ввели санкции в отношении 40 физических лиц из Белоруссии

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США ввели санкции в отношении Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов и первого заместителя главы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили на сайте Министерства финансов США.

Также санкции введены в отношении минского ОМОНа и спецподразделения КГБ «Альфа». В общей сложности ограничительные меры затронут 40 физических лиц и четыре белорусских ведомства.

Ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал третий перечень ограничительных мер, которые распространяются на ряд юрлиц — ЗАО «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis — и физлиц. В число последних вошли: глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт и экс-руководитель минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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