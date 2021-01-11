Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием военных автобусов в Подмосковье

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Уголовное дело по статье о нарушении правил вождения возбудили по факту ДТП с военными автобусами в Московской области. Об этом в понедельник, 11 января, сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по части 3 статьи 350 УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин».

На данный момент следователи и криминалисты заканчивают осмотр места происшествия, допрашивают потерпевших, находящихся в военном госпитале.

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