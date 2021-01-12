Два случая заражения горилл COVID-19 зарегистрированы впервые в мире

Фото: moscowzoo.ru

Две гориллы в зоопарке Сан-Диего (США) заразились коронавирусной инфекцией. Это первые случаи подобного рода в мире.

Как подтвердили в администрации зоопарка, анализы на COVID-19 у животных дали положительный результат. Тесты провели после того, как гориллы начали кашлять. Сейчас животные чувствуют себя нормально, у других горилл симптомы коронавирус не наблюдаются.

В зоопарке полагают, что животные могли заразиться от одного из сотрудников, который был бессимптомным носителем инфекции, сообщается на сайте зоопарка.

Ранее специалист Всемирной организации здравоохранения оценила сроки формирования коллективного иммунитета от COVID-19. По мнению эксперта, достичь этого в наступившем 2021 году не удастся.

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