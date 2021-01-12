Названы ситуации, когда водитель может безнаказанно оставить место ДТП

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Госавтоинспекции перечислили ситуации, в которых водитель автомобиля может не опасаться ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Как объяснили в ведомстве, можно спокойно уехать с места аварии, если в ней никто не пострадал, а разногласий относительно виновника и обстоятельств происшествия у его участников нет. Однако прежде чем покинуть место ДТП, следует составить его схему, все участники инцидента должны поставить под ней свои подписи. Затем нужно поехать на ближайший пост ДПС, чтобы оформить документы.

В ГИБДД подчеркнули, что если хотя бы один из участников аварии не согласен с оценкой обстоятельств или кому-то причинен вред здоровью, оставление места ДТП до прибытия дорожных инспекторов повлечет наказание.

Можно также покидать место аварии при оформлении происшествия по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ДПС. Это возможно, если в ДТП не более двух участников, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, пострадало только имущество, оба водителя согласны с перечнем и характером повреждений, полученных при этом событии.

Покинуть место ДТП без последствий можно, если при столкновении автомобилей пострадали люди, им требуется экстренная медицинская помощь и невозможно отправить пострадавшего на попутном транспорте. В такой ситуации разрешается оставить место аварии, чтобы доставить человека в ближайшее лечебное учреждение. Затем водитель должен вернуться на место происшествия, а до своего отъезда — зафиксировать положение машины, следы и предметы в присутствии свидетелей, принять меры к их сохранению и организовать объезд места ДТП.

Наконец, оставить место аварии можно, если требуется освободить проезжую часть, чтобы дать возможность проехать другим транспортным средствам. При этом требуется при свидетелях зафиксировать положение машины, следов и предметов, принять меры к сохранению следов ДТП, организовать объезд, сообщает ТАСС.

Ранее Госавтоинспекция Москвы рассказала о пострадавших в авариях на новогодних выходных.

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