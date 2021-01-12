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Врач рассказал о причинах спада заболеваемости COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Врач рассказал о причинах спада заболеваемости COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

На спад заражений COVID-19 в течение двух недель повлияет погода. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, минусовые температуры мешают распространению коронавируса.

— Ниже нуля — это уже для него губительно, — приводит РИА Новости слова Жемчугова.

Иммунолог добавил, что в такой период коронавирус распространяется чаще в помещениях, чем на улице. Однако, если будет обеспечена хорошая вентиляция в общественном транспорте, Жемчугов не прогнозирует «значительный рост» новых пациентов с COVID-19.

По мнению эксперта, появление нового британского штамма не повлияет на статистику COVID-19.

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