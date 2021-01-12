Рекомендательный режим самоизоляции для пожилых людей отменили в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Подмосковье отменили рекомендательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области во вторник, 12 января.

В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что граждане пожилого возраста могут больше не соблюдать введенный ранее из-за коронавируса режим самоизоляции.

— В абзаце первом пункта 5 (1) слова «в период со 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно)» исключить (о рекомендации соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет — прим. «ВМ»), — уточнили в документе.

По последним данным, на территории Подмосковья было выявлено 169 724 случая коронавируса, вылечились за все время 128 052 человека.

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