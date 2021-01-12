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Рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

Мировые валюты слабеют по отношению к рублю, следует из данных на открытии торгов на Московской бирже.

Во вторник утром, 12 января, к 10:15 по столичному времени доллар падал на 0,51 процента до 74,27 рубля. Наряду с этим евро снижался на 0,54 процента до 90,31 рубля.

Рынок акций также открылся ростом: к 10:14 индекс Мосбиржи прибавил 0,72 процента, выйдя на уровень 3507,47 пункта. Вместе с тем индекс РТС поднялся на 1,47 процента до 1488,12 пункта.

Тем временем мартовский фьючерс на нефть Brent дорожал на 0,75 процента до 56,08 доллара за баррель, тогда как черное золото марки WTI росло на 0,82 процента до 52,7 доллара за баррель.

Накануне, 11 января, на старте торгов на Мосбирже рубль слабел к доллару и евро.

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