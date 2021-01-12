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Тысячи китайцев вывезли в карантин после новой вспышки COVID-19
Фото: twitter.com/XHNews

Тысячи китайцев вывезли в карантин после новой вспышки COVID-19

Виктория Федотова

В мире

В Сети появилось видео, на котором показана подготовка властей китайской провинции Хэбэй к массовому отправлению жителей в карантин. За один день около 20 тысяч граждан централизованно вывезли на автобусах для прохождения карантина.

На кадрах видно, как для этих целей были подготовлены десятки автобусов, а люди в масках и с личными вещами выходят из домов и уезжают.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

9 января в городах Шицзячжуан и Синтай было выявлено 127 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. После этого остальные города приостановили транспортное сообщение с мегаполисами. Общая численность населения в двух городах составляет 18 миллионов человек.

Власти организовали массовое тестирование местных жителей и просят всех соблюдать режим самоизоляции, сообщает Daily Mail.

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