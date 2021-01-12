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Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности

Ростислав Зубков

Город

В Подмосковье дорожные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

По его данным, перевод областных служб на такой режим работы связан с похолоданием и предстоящими морозами.

— В середине недели мы ожидаем резкое снижение температуры до минус 23 градусов и ниже в отдельных округах. Наши дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, — приводятся слова главы минтранса Московской области Алексея Гержика на сайте ведомства.

Министр отметил, что для расчистки и обработки дорог могут привлечь дополнительную спецтехнику, если понадобится. При этом водителям советуют пересесть на общественный транспорт. Отмечается, что при использовании личного авто следует соблюдать скоростной режим и не терять бдительность.

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