Ученый оценил вероятность падения метеорита на Москву

Фото: Пресс-служба Московского планетария

Метеорит может упасть в любой точке планеты, но если он не является особенно крупным, то предсказать его падение невозможно даже на такой крупный город как Москва. Последствия от взрыва тем не менее могут оказаться губительными. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном Виталий Ромейко.

— К сожалению, падение метеоритов довольно малопредсказуемо, особенно если они небольших размеров, как тот, что взорвался над Камчатским полуостровом, — заметил Ромейко. — Системы обнаружения находят их уже в атмосфере, что крайне опасно — взрыв метеорита размером в 10 метров по мощности может быть сравним с ядерной бомбой.

Взрыв метеорита, по словам эксперта, зависит от двух параметров: скорости, определяющей количество выделяемой энергии, и высоте взрыва. Так, Челябинский метеорит был всего шесть метров в диаметре, но в 2013 году от него пострадали более 1600 человек. А если бы над населенным пунктом взорвался Тунгусский метеорит, разрушения оказались бы больше площади Москвы.

Ранее стало известно, что в небе над Камчаткой взорвался метеорит. Как рассказал директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, специалисты центра начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу Земли после того, как получили видео от очевидцев, активно распространявшееся в Сети. Камера запечатлела полет небесного тела и его взрыв.

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