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Семнадцать опасных водоемов выявили спасатели в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Семнадцать опасных водоемов выявили спасатели в Подмосковье

Виктория Родимкина

Общество

В Московский области спасатели выявили 17 водоемов с тонким льдом. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

По данным спасателей, средняя толщина льда на водных объектах региона превышает 22 сантиметра.

— Опасность вызывает 17 водоемов, где толщина льда менее 7 сантиметров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следует избегать посещения реки Лопасня в Чехове, реки Оки в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах. Также не рекомендуется посещать Москву-реку в Коломне, Бронницах и Жуковском, реку Клязьму в Богородском, реку Яузу в Мытищах.

Кроме того, опасными названы река Вохонка в Павловском Посаде, река Городиловка в Ступине, река Пахра в Подольске, река Волга в Дубне, река Нахабинка в Красногорске и Шатурская группа озер в Рошале.

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Подмосковьеспасателитонкий лед
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