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Более 180 тысяч москвичей ежедневно ездят на электробусах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 180 тысяч москвичей ежедневно ездят на электробусах

Юлия Ямпольская

Транспорт

Каждый день в Москве на электробусах ездят 184 тысячи человек — это на 80 тысяч горожан больше, чем в прошлом году. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что в 2020 году электробусы заменили 16 автобусных маршрутов. Кроме того, их количество выросло в три раза.

В городе продолжают развивать данный вид транспорта. На данный момент в столице 400 экологичных километров — это расстояние между Москвой и Нижним Новгородом.

Ранее сообщалось, что первый учебный электробус появился в столице. Благодаря этому водители-стажеры осваивают вождение на нем, а не на обычном автобусе.

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