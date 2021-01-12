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Россиян возмутил пранк над «невестой», набравший 177 миллионов просмотров
Фото: tiktok.com/@alliesparks

Россиян возмутил пранк над «невестой», набравший 177 миллионов просмотров

Виктория Федотова

В мире

Блогер Элли Спаркс из Лас-Вегаса опубликовала в Tik Tok ролик со своим якобы розыгрышем, который набрал более 177 миллионов просмотров и возмутил российский пользователей Сети.

На кадрах видно, что на крепко спящую девушку надевают кольцо, подвязку и ободок с фатой, при этом оператор смеется и шепотом комментирует происходящее. Мужчина тоже не старается вести себя тихо: он надевает на себя маску старика и укладывается на пол.

@alliesparks

I thought I got married...to that 😂 ##married ##pranks ##foryou ##fyp

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

После этих манипуляций девушку разбудили, она делает вид, что не понимает, что происходит.

— Я думала, что вышла замуж, а это... — написала блогер. После этого ее раскритиковали за неудачный пранк.

«Хейтеры скажут, что это постановка», «Как-будто она не слышала, как они разговаривали! она слишком быстро проснулась», «Дешевая игра актеров».

Несмотря на критику россиян, ролик набрал более 10 миллионов лайков. Сама американская актриса никак не отреагировала на возмущенные комментарии в Tik Tok.

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