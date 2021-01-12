Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Фото: МЧС России

Интерпол объявил в розыск двух россиян и гражданина Португалии по делу о взрывах в порту Бейрута. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Associated Press.

Интерпол не раскрывает имена разыскиваемых граждан. По данным ливанских СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве, а также о владельце грузового судна Игоре Гречушкине. Он купил его в 2012 году. Кроме того, разыскивается португалец Жоржи Мануэла Нету Морейру, который в 2014 году осматривал груз нитрата аммония.

Взрыв в порту Бейрута

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе порта Бейрута. Перед этим был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. Затем произошел взрыв и повалил дым красного цвета. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб позже заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, к которым привел взрыв в порту Бейрута.

Впоследствии в ливанском военном суде информировали, что по делу о взрыве были допрошены свыше 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления. Также по данному делу были задержаны 16 человек.

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