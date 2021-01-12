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Подмосковные школьники смогут перейти на удаленку в случае острой необходимости
Фото: Ксения Дорохина, «Вечерняя Москва»

Подмосковные школьники смогут перейти на удаленку в случае острой необходимости

Юлия Ямпольская

Образование

Школьники Подмосковья могут перейти на дистанционный формат обучения в случае необходимости. Например, если с ними проживают пожилые родственники. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Уточняется, что для этого родителям нужно сказать о своем желании классному руководителю, после чего написать заявление на имя директора, в котором необходимо назвать причину.

Кроме того, в заявлении стоит указать период, когда учащийся будет находиться дома. Документ родители должны отправить на почту образовательного учреждения или директору через Школьный портал, а бумажный вариант можно принести позже.

Также школа может организовать консультации в онлайн-формате для учащихся, которые остались дома, передает РИА Новости.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что школы в регионе не будут переходить на постоянную дистанционку.

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