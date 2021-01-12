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Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара снизился на 51,94 копейки и составил 74,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 57 509 сделок на сумму 206 миллиардов 741,404 миллиона рублей.

Курс евро уменьшился на 71,51 копейки. Стоимость европейской валюты составила 90,09 рубля. Всего на ЕТС было заключено 8504 сделки на сумму 26 миллиардов 622,009 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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