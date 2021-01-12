Олимпийский чемпион по плаванию участвовал в штурме Капитолия

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Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер был опознан рядом СМИ как один из участников штурма Капитолия. Об этом во вторник, 12 января, сообщает «Р-Спорт».

На видео из Капитолия был замечен человек в куртке сборной США. Им оказался 38-летний Келлер. Его личность подтвердил журнал Swimming World. На кадрах бывший пловец не проявлял какой-либо агрессии.

Келлер был в составе сборной США на Олимпийских играх в 2000, 2004 и 2008 годах. Он дважды становился олимпийским чемпионом в кролевой эстафете 4 по 200 метров.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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