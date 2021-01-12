Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тарифы на услуги ЖКХ в России в 2020 году выросли почти на четыре процента
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Тарифы на услуги ЖКХ в России в 2020 году выросли почти на четыре процента

Кирилл Николаев

Общество

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в 2020 году выросли на 3,55 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что за год холодное водоснабжение стало дороже на 3,88 процента, горячее — на 4,32 процента. Водоотведение подорожало на 4,78 процента, отопление — на 3,36 процента, газоснабжение — на 3,22 процента , а электроснабжение — на 3,96 процента, сообщает ТАСС.

Ранее в Росстате заявили, что уровень инфляции в России в 2020 году составил 4,91 процента.

Читайте также: Власти России выделят 1,35 миллиарда рублей на замену лифтов

статистикатарифы ЖКХРосстат
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте