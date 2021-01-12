Тарифы на услуги ЖКХ в России в 2020 году выросли почти на четыре процента

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в 2020 году выросли на 3,55 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что за год холодное водоснабжение стало дороже на 3,88 процента, горячее — на 4,32 процента. Водоотведение подорожало на 4,78 процента, отопление — на 3,36 процента, газоснабжение — на 3,22 процента , а электроснабжение — на 3,96 процента, сообщает ТАСС.

Ранее в Росстате заявили, что уровень инфляции в России в 2020 году составил 4,91 процента.

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