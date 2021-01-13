Более половины построенных в России за год ТЦ впервые пришлось на Москву

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Свыше половины торговых центров, возведенных в России в 2020 году, были построены в Москве. Впервые на долю столицы приходится столь значительный показатель, говорится в отчете MarketBeat Lite международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Как подсчитали аналитики, 55 процентов общих площадей ТЦ, возведенных в стране за год, приходятся на Москву. Доля регионов составляет, соответственно, 45 процентов.

В абсолютных величинах это составляет 232 тысячи квадратных метров торговых площадей в столице и 191 тысяча квадратных метров в остальных субъектах РФ.

При этом эксперты предполагают, что в 2021 году строительная активность регионов может усилиться, в связи с чем доля Москвы в общей площади новых торговых центров может сократиться до трети, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что посещаемость торговых центров в Москве упала на четверть в начале января.

Читайте также: Вопреки всему: в 2020 году Москва активно развивалась и преодолевала трудности