Власти США ввели обязательную справку на COVID-19 для прилетающих в страну

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Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал официальное заявление о введении обязательного требования о предоставлении отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих в страну.

Согласно заявлению на официальном сайте центра, сдать анализ необходимо не позднее чем за три дня до поездки в Соединенные Штаты. Результаты тесты надлежит предъявить сотрудникам авиаперевозчика. Отсутствие отрицательного теста на COVID-19 является основанием для отказа в посадке в самолет.

Переболевшие коронавирусом пассажиры должны предоставить авиакомпании документ, подтверждающий факт выздоровления.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США обяжут прибывающих в страну лиц до посадки в самолет предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию, причем это коснется и граждан Соединенных Штатов.

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