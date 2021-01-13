Вице-президент США выступил против отстранения Трампа от власти

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Вице-президент США Майк Пенс направил письмо спикеру палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, в котором высказался против отстранения от власти действующего главы государства Дональда Трампа с использованием 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов.

Как указал в своем обращении Пенс, намерение задействовать 25-ю поправку о неспособности президента исполнять полномочия главы государства в ситуации, «когда от срока президента остается всего восемь дней», не соответствует национальным интересам США, а также американской Конституции.

Пенс также выразил убежденность в том, что «задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент», поскольку эта норма «не является средством наказания и узурпации», сообщает ТАСС.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Вслед за этим представители Демократической партии призвали к импичменту Дональду Трампу. Телеканал CNN опубликовал текст резолюции об объявлении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей. Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером.

Позднее появилась информация о том, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддерживают резолюцию об импичменте Трампа.

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