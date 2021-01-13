Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 января

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 13 января, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом.

Температура воздуха в Москве составит от минус десяти до минус двенадцати градусов. В Подмосковье ожидается до пятнадцати градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 85 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее столичных водителей призвали к осторожности за рулем из-за гололедицы на дорогах.

Читайте также: Сугробы в столичном регионе вырастут до 30 сантиметров на текущей неделе

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте