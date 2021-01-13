Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В среду, 13 января, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом.

Температура воздуха в Москве составит от минус десяти до минус двенадцати градусов. В Подмосковье ожидается до пятнадцати градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 85 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее столичных водителей призвали к осторожности за рулем из-за гололедицы на дорогах.

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