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Вирусолог рассказал о зимнем плато по коронавирусу в России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вирусолог рассказал о зимнем плато по коронавирусу в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, причин для значительного спада заболеваемости пока нет. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в среду, 13 января.

По его словам, пока никакой победы над пандемией коронавируса в России нет.

— У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато, — сказал врач.

Он уточнил, что пока объемы вакцинации от COVID-19 недостаточны для охвата всего населения, передает РИА Новости.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил рост числа тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах. По его словам, причина кроется не в ужесточении коронавируса, а в критериях госпитализации.

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