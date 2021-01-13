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За сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки в России выявили 22 850 случаев коронавируса. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в среду, 13 января.

Среди регионов лидерами по числу новых пациентов, заболевших ковидом, оказались Москва (4320), Петербург (3003) и Подмосковье (1189).

За сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Жертвами COVID-19 стали еще 566 человек; 28 658 пациентов — переболели и выздоровели.

За все время пандемии в РФ зарегистрировали 3 471 053 случая коронавируса нового типа и 63 370 летальных исходов, связанных с инфекцией. При этом 2 854 088 человек вылечились и были выписаны из больниц.

За сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее «Вечерняя Москва» поговорила с доктором медицинских наук, вирусологом Анатолием Альтштейном, который оценил уровень смертности от COVID-19 в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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