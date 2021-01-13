Иномарка столкнулась с автобусом на западе Москвы

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Россия, Москва, Молодогвардейская улица Карта всех событий

На западе столицы легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел РФ в среду, 13 января.

Инцидент произошел на Молодогвардейской улице. Там легковой автомобиль Citroen столкнулся с автобусом.

— В результате этого пострадал один человек. Движение транспорта затруднено в сторону центра из-за перекрытия нескольких полос на участке, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту № 236, но в момент аварии был пустой. Пострадавшим оказался водитель легкового авто, в настоящее время его осматривают медики.

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