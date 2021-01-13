Гинцбург рассказал об особенности поставок вакцины «Спутник V» за рубеж
Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса поставляется за рубеж не за счет внутренних производственных мощностей. Об этом заявил Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи, который создал препарат.
— Мы поставляем вакцину в другие страны не за счет тех мощностей, которые внутри страны, — цитирует РИА Новости ученого.
Он уточнил, что в регионах РФ есть определенные запасы вакцины.
Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали о масштабных поставках вакцины «Спутник V» в Непал.
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