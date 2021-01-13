Гинцбург рассказал об особенности поставок вакцины «Спутник V» за рубеж

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Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса поставляется за рубеж не за счет внутренних производственных мощностей. Об этом заявил Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи, который создал препарат.

— Мы поставляем вакцину в другие страны не за счет тех мощностей, которые внутри страны, — цитирует РИА Новости ученого.

Он уточнил, что в регионах РФ есть определенные запасы вакцины.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали о масштабных поставках вакцины «Спутник V» в Непал.

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