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Гинцбург рассказал об особенности поставок вакцины «Спутник V» за рубеж
Фото: youtube.com /RT Россия

Гинцбург рассказал об особенности поставок вакцины «Спутник V» за рубеж

Ростислав Зубков

Общество

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса поставляется за рубеж не за счет внутренних производственных мощностей. Об этом заявил Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи, который создал препарат.

— Мы поставляем вакцину в другие страны не за счет тех мощностей, которые внутри страны, — цитирует РИА Новости ученого.

Он уточнил, что в регионах РФ есть определенные запасы вакцины.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали о масштабных поставках вакцины «Спутник V» в Непал.

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Читайте также: СМИ: Поставок американской вакцины Pfizer в Россию в 2021 году не ожидается

вакцинаРоссияпоставки
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