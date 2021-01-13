«Понятно, кто заказчик»: Цискаридзе рассказал подробности новой травли в свой адрес

Фото: youtube.com / Соловьев LIVE

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал подробности новой травли, которую организовали против него в соцсетях.

Личный аккаунт премьера Большого театра взломали, удалив поздравления бывшего министра культуры Владимира Мединского и пост о смерти танцора Николая Фадеевича.

— В августе аккаунт взломали, когда его восстанавливали, но люди, заказавшие взлом, уничтожили все, что связано с Большим театром и поздравление Мединского. Я первый раз в жизни столкнулся с чем-то таким. Это восстановлению не подлежит. Меня пытались взломать еще осенью. Мне объяснили, откуда это, если уничтожается все, что связано с одной темой, то понятно, кто заказчик, — заявил Цискаридзе в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Педагог отметил, что четвертый месяц подряд идет «дикое количество гадости» в его адрес. Это похоже на травлю в 2013 года.

— Якобы вскрыли мои телефоны и нашли неприличные фотографии. Видимо после Дзюбы все настолько уверовали, что могут что-то найти, когда у тебя этого нет. Они могут войти куда угодно, но у меня нет таких фотографий. Заказчики и исполнители забывают, что я артист балета, у меня очень специфические ноги и тело, узнаваемые, — пояснил Цискаридзе.

Видео опубликовано на YouTube.

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