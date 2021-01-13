Госдума вернется к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Государственная дума в ближайшие дни обсудит с правительством России вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом в среду, 13 января, заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.

По его словам, среди возможных вариантов решения данного вопроса — возвращение к индексации всем работающим пенсионерам с определенного момента или ее поэтапное возобновление. При этом Исаев не стал называть приоритетные варианты, сообщает ТАСС.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсионных выплат работающих пенсионеров. Он поручил правительству представить предложения по этому вопросу до 1 февраля 2021 года.

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