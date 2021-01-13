Руководитель школы бокса выстрелил в тренера в Кировской области

Фото: https://pixabay.com

Руководитель школы бокса выстрелил в тренера в городе Кирово-Чепецке. Об этом в среду, 13 января, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области.

По данным следствия, 47-летний мужчина находился в помещении одного из спортивных клубов. Между ним и тренером произошел конфликт. В результате мужчина выстрелил в тренера. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится в больнице.

Подозреваемый задержан. По факту покушения на убийство следователи возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Москвич был осужден на 20 лет за нападение на женщин и убийство