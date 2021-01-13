Музей Победы подготовил онлайн-мастер-классы к старому Новому году

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В честь Старого Нового года Музей Победы проведет четыре мастер-класса. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Все желающие смогут посмотреть подготовленные праздничные видеоролики на сайте Музея Победы.

В ролике «Фронтовые рукавицы» зрителям покажут, какие подарки получали бойцы на фронте. Солдатам приходили сделанные своими руками носки, варежки, кисеты и варежки. Из видео зрители узнают, как можно самим сотворить «фронтовые варежки».

Участники мастер-классов также могут ознакомиться с видео, где их научат своими руками мастерить ватные игрушки. Подобные изделия были популярны со времен Великой Отечественной войны до середины 1950-х годов.

Во время мастер-класса «Сказочный олень» зрителям объяснят, как сделать из полимерной глины елочную игрушку в виде новогоднего оленя. Детей также научат вырезать гирлянду со звездами из разноцветной бумаги.

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