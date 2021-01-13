Жесткий карантин из-за коронавируса ввели в Португалии

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Жесткий карантин из-за коронавирусной инфекции вводится в Португалии. Об этом в среду, 13 января, сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта.

По его словам, парламент Португалии продлил режим чрезвычайного положения до 30 января. Кошта отметил, что жители страны должны вернуться к жесткому карантину, аналогичному тому, который действовал в марте и апреле. Каждый человек должен оставаться дома и работать дистанционно. При этом школы будут открыты. Штрафы за нарушение карантинных мер повысят.

С начала пандемии в Португалии зафиксировано свыше полумиллиона случаев коронавирусной инфекции, 8,2 тысячи человек умерли, сообщает РИА Новости.

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