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Тело младенца обнаружили на пустыре в Подмосковье
Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Тело младенца обнаружили на пустыре в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

Тело брошенного грудного ребенка нашли на пустыре около канала имени Москвы в поселке Ермолино в Дмитровском районе Подмосковья. Местные жители нашли труп в среду, 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что тело плода с пуповиной было обнаружено около 18 часов. По предварительным данным эксперта, малышу было 7-9 месяцев.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по городу Дмитрову организована проверка.

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Подмосковьеобнаружили телоГСУ СК РФ
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