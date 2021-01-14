Жители из 15 регионов смогут получить онлайн-консультации врачей в Москве

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В России с января по октябрь 2020 года специалисты профильных национальных центров сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова будут проводить телемедицинские консультации для жителей из других регионов.

Проект «Облако здоровья» призван помочь людям, страдающим серьезными заболеваниями в период пандемии. Так, пациенты с хроническими заболеваниями: врожденными и приобретенными пороками и ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, сосудистой патологией, с врожденными пороками развития у плода, онкологическими заболеваниями во время беременности и гинекологическими проблемами смогут записаться на онлайн-прием к врачу.

Отмечается, что консультации в таком формате помогут уменьшить риски заражения коронавирусом, определить объем необходимых процедур и подготовить пациента к хирургическому вмешательству.

Обратиться за помощью специалистов смогут жители 15 регионов: Московской, Белгородской, Саратовской, Костромской, Брянской, Ивановской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Тульской, Рязанской областей, Кабардино-Балкарской, Чеченской республик и Республики Мордовия и Ставропольского края, сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда Лига здоровья нации.

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