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Пациент с COVID-19 впервые за восемь месяцев умер в Китае
Фото: twitter.com/XHNews

Пациент с COVID-19 впервые за восемь месяцев умер в Китае

Юлия Курганова

Здоровье

В КНР зарегистрировали в среду, 13 января, смерть пациента от осложнений после вызываемого COVID-19 заболевания. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая в четверг, 14 января.

Уточняется, что зафиксированы 138 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

Агентство France-Presse отмечает, что этот летальный исход от последствий COVID-19 стал первым за восемь месяцев в стране.

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