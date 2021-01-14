Контроль за арендой квартир ужесточат в России

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Контроль за сдачей жилья в аренду ужесточат в России. Министерство строительства РФ готовит законопроект, позволяющий создать условия для формирования легального рынка наемного жилья. Он будет внесен в Государственную думу до конца года.

Отмечается, что законопроект должен повысить прозрачность рынка аренды жилья и обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин сообщил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в федеральный проект «Жилье». В числе прочего планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья.

— Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, — поясни он.

Стасишин отметил, что интеграция цифровой платформы с системами ФНС значительно упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести жилье, сдающееся в аренду, из «серой зоны».

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что почти 80–90 процентов арендного жилья сейчас находится в тени, значит, налоги не оплачиваются. Эксперт добавил, что новые правила, наверняка, увеличат стоимость аренды жилья. Цены поднимутся примерно на 13 процентов, передает издание «Известия».

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