Мишустин поручил создать механизм работы по предупреждению заноса инфекций в РФ

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Роспотребнадзор займется созданием единого механизма работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в страну. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Надзорная организация вместе с профильными органами власти должна исполнить поручение до 8 февраля. После этого проект должен быть внесен в правительство РФ.

Поручение было дано на фоне борьбы с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19).

Ранее Мишустин поручил следить за ситуацией с ковидом после новогодних каникул.

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