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Дело возбудили после нападения женщины-водителя на пассажира такси в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дело возбудили после нападения женщины-водителя на пассажира такси в Москве

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 28/30 Карта всех событий

Уголовное дело возбудили в отношении женщины-таксиста, которая ударила электрошокером пассажира из-за неоплаченного счета за проезд. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что в столице водитель такси ударил электрошокером пассажира за отказ расплатиться за поездку наличными. Инцидент произошел по адресу улица Большая Якиманка, дом № 28/30.

Пассажир, которым оказался 32-летний мужчина, оплатил проезд через мобильное приложение. При этом водитель такси, женщина 1975 года рождения, потребовала расплатиться наличными. Мужчина пытался выйти из машины, но женщина заблокировала двери и ударила его электрошокером.

Уголовное дело возбудили по статье 116 УК РФ («Побои»).

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