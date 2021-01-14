Новый детский сад с бассейном построят в Некрасовке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 17-й квартал Карта всех событий

Детский сад с бассейном на 300 мест построят в Некрасовке. Об этом в четверг, 14 января, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, трехэтажное здание появится в 17-м квартале Некрасовки до октября 2021 года.

Он отметил, что площадь дошкольного учреждения составит около пяти тысяч квадратных метров. Там разместят 12 групповых помещений с игровой, спальней, раздевалкой и туалетом. Кроме того, специалисты оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковую, методический кабинет и кабинеты медиков.

В здании предусмотрен бассейн, где будет работать дежурная медсестра. На подземном этаже разместят технические помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Около детского сада появятся прогулочные площадки с навесами и физкультурная площадка. Возле здания высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны.

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