Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый детский сад с бассейном построят в Некрасовке
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новый детский сад с бассейном построят в Некрасовке

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 17-й квартал Карта всех событий

Детский сад с бассейном на 300 мест построят в Некрасовке. Об этом в четверг, 14 января, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, трехэтажное здание появится в 17-м квартале Некрасовки до октября 2021 года.

Он отметил, что площадь дошкольного учреждения составит около пяти тысяч квадратных метров. Там разместят 12 групповых помещений с игровой, спальней, раздевалкой и туалетом. Кроме того, специалисты оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковую, методический кабинет и кабинеты медиков.

В здании предусмотрен бассейн, где будет работать дежурная медсестра. На подземном этаже разместят технические помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Около детского сада появятся прогулочные площадки с навесами и физкультурная площадка. Возле здания высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны.

Читайте также: Школа со спортивным уклоном появится в Новой Москве в 2021 году

Москвадетский садстроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте