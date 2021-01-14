Столичные власти заявили о готовности школ к возвращению к очному обучению

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные школы обеспечены ресурсами для организации очных занятий всех учеников в условиях риска распространения коронавируса. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в департаменте образования и науки города.

В ведомстве уточнили, что помещения образовательных организаций постоянно убирают с помощью дезинфицирующих средств, педагоги используют индивидуальные средства защиты, а потоки ребят будут разведены по нескольким входам в здания. Кроме того, школьникам будут измерять температуру.

Если у кого-то из учащихся наблюдаются симптомы инфекции, их изолируют до прибытия скорой помощи, передает Интерфакс.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении московских школьников к очному обучению с 18 января 2021 года. Он отметил, что транспортные карты учащихся будут разблокированы.

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