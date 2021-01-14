Игравшему в мяч на путях петербуржцу решили запретить спускаться в метро

Фото: РИА Новости / телеграмм канал

В Сети распространяется видео, снятое на станции петербургского метро «Звенигородская». На нем видно, как мужчина играет в мяч на путях, после чего поднимается на платформу.

РИА Новости со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен» сообщают, что петербуржцу хотят запретить спускаться в метро и намерены привлечь к ответственности.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

По данным администрации, мужчина неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о мальчике, который упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская». Ребенок отвлекся на смартфон, но благодаря профессионализму машиниста обошлось без жертв.

Читайте также: Дептранс напомнил правила поведения при падении на рельсы