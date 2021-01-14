Игравшему в мяч на путях петербуржцу решили запретить спускаться в метро
В Сети распространяется видео, снятое на станции петербургского метро «Звенигородская». На нем видно, как мужчина играет в мяч на путях, после чего поднимается на платформу.
РИА Новости со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен» сообщают, что петербуржцу хотят запретить спускаться в метро и намерены привлечь к ответственности.
По данным администрации, мужчина неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о мальчике, который упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская». Ребенок отвлекся на смартфон, но благодаря профессионализму машиниста обошлось без жертв.
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