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Игравшему в мяч на путях петербуржцу решили запретить спускаться в метро
Фото: РИА Новости / телеграмм канал

Игравшему в мяч на путях петербуржцу решили запретить спускаться в метро

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети распространяется видео, снятое на станции петербургского метро «Звенигородская». На нем видно, как мужчина играет в мяч на путях, после чего поднимается на платформу.

РИА Новости со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен» сообщают, что петербуржцу хотят запретить спускаться в метро и намерены привлечь к ответственности.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

По данным администрации, мужчина неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о мальчике, который упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская». Ребенок отвлекся на смартфон, но благодаря профессионализму машиниста обошлось без жертв.

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