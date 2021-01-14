Врач заявил о необходимости носить маски привившимся от коронавируса

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

После вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо носить медицинские маски. Об этом в четверг, 14 января, заявил сенатор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый.

По его словам, после вакцинации также следует соблюдать все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. Круглый отметил, что граждане, которые сделали прививку от коронавируса, будут чувствовать себя более защищенными, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с понедельника, 19 января, российские власти готовы перейти к более масштабной вакцинации населения от коронавируса. Российским регионам нужно увеличить количество прививочных пунктов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 1,6 миллиона доз вакцины от COVID-19 выпустили в гражданский оборот в России