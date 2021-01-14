Астрофотограф запечатлел два больших пятна на Солнце

Фото: Youtube.com

Два огромных пятна на Солнце снял на видео израильский астрофотограф Дэвид Даяг. Кадрами необычного явления он поделился на своем YouTube-канале.

— Крупный план солнечного пятна на покадровой видеозаписи. Кажется, я не могу привыкнуть к тому, какое чудесное Солнце! — написал Даяг.

Он отметил, что продолжит следить за активностью на Солнце, а также постарается усовершенствовать качество съемки.

Ранее стало известно, что четыре затмения — по два солнечных и лунных — ожидают жителей Земли в наступившем 2021 году.

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