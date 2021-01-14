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Астрофотограф запечатлел два больших пятна на Солнце
Фото: Youtube.com

Астрофотограф запечатлел два больших пятна на Солнце

Ксения Монахова

Наука

Два огромных пятна на Солнце снял на видео израильский астрофотограф Дэвид Даяг. Кадрами необычного явления он поделился на своем YouTube-канале.

— Крупный план солнечного пятна на покадровой видеозаписи. Кажется, я не могу привыкнуть к тому, какое чудесное Солнце! — написал Даяг.

Он отметил, что продолжит следить за активностью на Солнце, а также постарается усовершенствовать качество съемки.

Ранее стало известно, что четыре затмения — по два солнечных и лунных — ожидают жителей Земли в наступившем 2021 году.

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