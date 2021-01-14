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Школьники Москвы смогут продолжить удаленное обучение при единогласном решении родителей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школьники Москвы смогут продолжить удаленное обучение при единогласном решении родителей

Никита Абрамов

Город

Школьники Москвы смогут продолжить удаленное обучение при условии, что это решение поддержат единогласно родители всех учащихся в классе. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники столицы возвращаются к очному обучению с 18 января. Глава города подчеркнул, что при обнаружении хотя бы одного случая заболевания коронавирусом в классе его будут временно переводить на удаленное обучение.

— В соответствии с указом мэра Москвы с 18 января ученики 1–11-х классов возвращаются к очному обучению. Столичные образовательные организации уже готовы к встрече ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Однако если же родители учащихся единогласно примут решение о переводе их класса на дистанционное обучение, то такая возможность им будет предоставлена, — цитирует РИА Новости сообщение департамента.

Мэр Москвы отметил, что транспортные карты школьников будут разблокированы.

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