Школьники Москвы смогут продолжить удаленное обучение при единогласном решении родителей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школьники Москвы смогут продолжить удаленное обучение при условии, что это решение поддержат единогласно родители всех учащихся в классе. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники столицы возвращаются к очному обучению с 18 января. Глава города подчеркнул, что при обнаружении хотя бы одного случая заболевания коронавирусом в классе его будут временно переводить на удаленное обучение.

— В соответствии с указом мэра Москвы с 18 января ученики 1–11-х классов возвращаются к очному обучению. Столичные образовательные организации уже готовы к встрече ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Однако если же родители учащихся единогласно примут решение о переводе их класса на дистанционное обучение, то такая возможность им будет предоставлена, — цитирует РИА Новости сообщение департамента.

Мэр Москвы отметил, что транспортные карты школьников будут разблокированы.

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