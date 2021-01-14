Около 1,9 миллиона туристов посетили Москву в новогодние праздники

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В новогодние праздники в 2021 году столицу посетили порядка 1,9 миллиона туристов, наибольшее количество которых из Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Всего количество туристов, которые побывали за десять праздничных дней в Москве, 1 млн 900 тысяч, — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Также мэр Москвы отметил, что это количество меньше, чем в прошлом году, но цифра все равно внушительная. При этом иностранных туристов в праздники в столице не было, приезжали россияне из соседних городов.

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