Налоговики рассказали, сколько денег хранят россияне на зарубежных счетах

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Россияне имеют в заграничных финансовых организациях более 700 тысяч счетов на общую сумму около 13 триллионов рублей. Об этом сообщил замруководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач.

Этими финансами владеют около 400 тысяч налоговых резидентов, среди которых есть и юридические, и физические лица, уточнил чиновник на Гайдаровском форуме.

Налоговому ведомству удалось узнать эту информацию из отчетов налогоплательщиков, а также в рамках международного обмена финансовой информацией.

Вольвач высоко оценил ответственность отечественных налогоплательщиков.

— То есть доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров, — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее в Министерстве финансов РФ разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам, превышающим один миллион рублей.

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