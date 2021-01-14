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Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Общество

Социальная сеть Twitter сняла ограничение на доступ к аккаунту российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 14 января, сообщает РИА Новости.

В настоящее время при входе в аккаунт в приложении или с сайта надпись об ограничении доступа не появляется.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал выяснять причины случившегося.

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