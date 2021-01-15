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Путин поздравил Следственный комитет с 10-летием образования
Владимир Путин поблагодарил следователей за их работу / Фото: youtube.com /Россия 24

Путин поздравил Следственный комитет с 10-летием образования

Юлия Курганова

Общество

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к сотрудникам Следственного комитета РФ, с момента образования которого в пятницу, 15 января, исполняется 10 лет.

— Сегодня без преувеличения каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан. В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что большинство сотрудников СК проявляют именно такие профессиональные и человеческие качества, они добросовестно выполняют свой служебный долг. Путин добавил, что следователи обеспечивают полноту и объективность предварительного расследования, что дает гарантии на справедливый приговор.

Президент поздравил Следственный комитет с 10-летием с момента образования как самостоятельного госоргана, который наделен широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, передает ТАСС.

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