СМИ узнали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в феврале 2021 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте.

— Похоже, в середине февраля, — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Напомним, ежегодное послание главы государства парламенту представляет собой выступление президента, который в ходе своей речи освещает текущую ситуацию в стране и говорит о главных направлениях внутренней и внешней политики на текущий год.

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