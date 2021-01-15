Главархив Москвы рассказал о строительстве ледяных овощехранилищ в 1941 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В начале 1941 года в столице начали строительство ледяных овощехранилищ из-за большого урожая овощей годом ранее и увеличения населения. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе Главного архивного управления столицы.

Уточняется, что в Главархиве находятся газетные вырезки, рассказывающие о том, как в январе 1941-го строили ледяные камеры и что там хранили. Тогда в середине месяца появилась информация, что в некоторых районах города начали строительство 14 ледяных овощехранилищ.

— В первую очередь это было связано с тем, что предыдущий 1940 год был одним из самых урожайных в истории предвоенной Москвы. Также в этом же году население Москвы превысило четыре миллиона человек. В связи с этим строительство овощехранилищ стало просто необходимым, — пояснили в пресс-службе.

Планировалось, что в овощехранилищах будут храниться 250–500 тонн картофеля, соленых огурцов, капусты, лука и других овощей.

Строительство должны были закончить в течение зимы, но до конца сезона их построить не получилось. Спустя четыре месяца соорудили 12 ледяных овощехранилищ. Они находились не на улице, а в четырех зданиях, передает агентство городских новостей «Москва».

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