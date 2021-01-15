ФБР установило личность американца, избившего полицейского у Капитолия

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Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло личность американца, который избил полицейского флагштоком у здания Конгресса США в Вашингтоне во время беспорядков. Им оказался житель штата Арканзас Питер Фрэнсис Стаджер, сообщает телеканал KATV.

ФБР идентифицировало его после того, как видео с избиением разместили в соцсети Twitter. На кадрах видно, что человек наносит множество ударов полицейскому стойкой с американским флагом. Пострадавший падает на землю, после чего на него набрасываются участники протестов.

По данным спецслужб, мужчину на видео опознали два человека. Один из них разговаривал со Стаджером после протестов.

Сам Питер Стаджер заявил, что избил человека, так как принял его за участника ультралевого движения антифа. Хотя на пострадавшем была полицейская форма. Стаджера арестовали вечером в четверг, 14 января. Бюро продолжает выяснять подробности случившегося.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

СПРАВКА «ВМ»

Антифа — сокращенное от «антифашизм». Представляет собой международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. Оно объединяет левые и леворадикальные партии, а также общественные организации, которые борются с расизмом и неонацизмом.

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